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Амир Хан назвал двух боксёров, ради поединков с которыми возобновил бы карьеру

Амир Хан назвал двух боксёров, ради поединков с которыми возобновил бы карьеру
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38-летний бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом полусреднем весе британец пакистанского происхождения Амир Хан назвал двух боксёров, ради поединков с которыми возобновил бы свою карьеру.

«Я бы вышел на ринг против Мэнни Пакьяо для показательного поединка, поскольку это побудило бы меня опустить голову и усердно тренироваться. Бой с Джейком Полом принёс бы мне больше вреда, чем пользы. Я бы также подрался с Флойдом Мейвезером-младшим. Больше ни с кем», — приводит слова Хана портал All Out Fighting.

Последний бой Амир Хан провёл 19 февраля 2022 года. Тогда он уступил техническим нокаутом в шестом раунде соотечественнику Келлу Бруку.

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