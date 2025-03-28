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Соннен назвал главную причину, из-за которой Хабиб ушёл в отставку

Соннен назвал главную причину, из-за которой Хабиб ушёл в отставку
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47-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт Чейл Соннен назвал главную причину, из-за которой экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а также член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру профессионального бойца.

«Главная причина, из-за которой бойцы уходят на пенсию, — это нежелание сбрасывать вес. Возьмём, к примеру, Хабиба: если бы он продолжал выступать, его рекорд был бы 30-0. Однако он не стал менять весовую категорию, а просто добавлял новые цифры к своему рекорду.

Если бы вы спросили Хабиба [хотел ли бы он вновь подраться], то получили бы положительный ответ. Нурмагомедов ушёл из спорта, потому что перестал сбрасывать вес до 70 кг. Это правда. Нет никакой разницы между Хабибом и другими бойцами. Это основная причина, по которой парни уходят на пенсию», — приводит слова Соннена портал Bloody Elbow.

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