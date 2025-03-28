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Дэвид Бенавидес прояснил, когда может состояться бой с Дмитрием Биволом

Дэвид Бенавидес прояснил, когда может состояться бой с Дмитрием Биволом
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Американский боксёр Дэвид Бенавидес ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с россиянином Дмитрием Биволом. Ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) назначил крайний срок для проведения переговоров по этому бою. По словам президента организации Маурисио Сулеймана, стороны должны прийти к соглашению не позднее 8 апреля.

«Поединок может пройти в сентябре, но пока конкретики нет. Это же бокс. Здесь не бывает уверенности в 100%. Мы работаем над тем, чтобы он состоялся. Если этого не будет, значит, не будет. Но сейчас это наш приоритет», – сказал Бенавидес в эфире DAZN Boxing.

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