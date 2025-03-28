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Чейл Соннен: мир любил Чимаева, теперь всё совершенно наоборот

Чейл Соннен: мир любил Чимаева, теперь всё совершенно наоборот
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47-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт Чейл Соннен высказался о бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

«Чимаев был любимцем публики. Было всего два человека, которых любили точно так же, — Конор Макгрегор и Ронда Роузи. Мир любил Хамзата. Сейчас же всё совершенно наоборот. У него не взять интервью. Мы даже не знаем, в какой стране он живёт. Это очень странно», — сказал Соннен в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Чимаев разделил октагон с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в средней весовой категории австралийцем Робертом Уиттакером. Их бой являлся соглавным событием ивента и завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

Для Чимаева эта победа стала восьмой подряд в североамериканской лиге. Хамзат к настоящему моменту имеет в своём рекорде 14 побед и ни одного поражения.

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