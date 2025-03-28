Магомед Исмаилов примет участие в шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил, что будет принимать участие в новом сезоне телешоу на канале ТНТ «Сокровища императора».

«Это мы с Магомедом Муртазалиевым отправились за «сокровищами императора» на ТНТ. Когда мой напарник делал что-то не так, я делал как на фото. Уже 6 апреля вы сможете посмотреть нашу охоту», — написал Магомед Исмаилов в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Магомеда Исмаилова

Исмаилов последний бой по правилам бокса провёл 20 июля 2024 года против Владимира Минеева. Этот бой стал третьим между бойцами. Предыдущие два боя прошли по правилам MMA. В октябре 2021 года досрочную победу одержал Минеев. В октябре 2018 года в противостоянии россиян была зафиксирована ничья.