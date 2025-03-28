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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на вопрос о возможном возвращении в октагон

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на вопрос о возможном возвращении в октагон
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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе Конор Макгрегор ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в октагон. Последний бой ирландец проводил летом 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

«У меня по контракту два боя. Сейчас я веду переговоры. На прошлой неделе со мной кое-что случилось. Я побывал в Белом доме, и сейчас моё сердце обливается кровью за мою страну.

В моей стране сейчас много чего происходит. Я доволен тем, что сделал. Но в планах есть кое-что ещё. Это у меня внутри, и это то, к чему я стремлюсь», — сказал Макгрегор на пресс-конференции BKFC.

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