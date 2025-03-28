Боб Арум дал совет Тайсону Фьюри по вопросу возможного возобновления карьеры

Известный американский промоутер Боб Арум высказал мнение, что британцу Тайсону Фьюри не стоит возобновлять карьеру. Именитый боксёр объявил о выходе на пенсию вскоре после поражения в реванше с Александром Усиком.

«Думаю, ради себя и своей семьи Тайсон Фьюри должен оставаться на пенсии. Верю, что у него многое впереди. Он хороший оратор и артист, но я не думаю, что ему стоит снова выходить в ринг. По-моему, с него хватит. К счастью, за последние несколько лет своей карьеры он заработал столько денег, что ни его семья, ни он сам никогда не будут нуждаться с финансовой точки зрения. Я бы посоветовал ему никогда больше не возвращаться в ринг, а проявить себя в качестве спикера, потому что он необычайно хорошо умеет общаться», — приводит слова Арума Sky Sports.

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