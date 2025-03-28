Валентина Шевченко раскрыла, чем будет заниматься её сестра после завершения карьеры в ММА

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко прокомментировала решение своей сестры Антонины завершить профессиональную карьеру. По словам Валентины, Антонина намерена стать лётчицей.

«Две недели назад моя сестра Антонина сообщила мне, что собирается официально завершить свою бойцовскую карьеру. И посвятить своё полное время карьере пилота.

Хочу пожелать всего самого наилучшего, завоевать небо так же, как она завоёвывала ринг и октагон! Профессия лётчика требует огромных знаний, концентрации, силы воли и ответственности, так же как и профессиональная карьера бойца муайтай и ММА.

За последние семь лет Антонина на маленьком самолёте Cessna 172 в одиночку облетела всю Америку от побережья Тихого океана до Атлантического, от границы с Канадой до Мексики и большую часть Мексики. Приземлялась на самые сложные маленькие аэродромы в горах, пустыне и на островах, ночью и во время тумана, тропических дождей и молний. Стала лейтенантом лётного подразделения Civil Air Patrol, ведущего свою историю как аэровоздушное воинское подразделение с 40-х годов XX века. Год была капитаном восьмиместного самолёта Pilatus PC 12, в Сан Хуан Пуэрто Рико, авиакомпании Tradewinds, пилотировала свой самолёт на острове Сан Барс – одном из сложнейших аэропортов в мире. И сейчас уже год летает на реактивном самолёте Citation Latitude вторым пилотом бизнес-авиации на восточном побережье США», — написала Валентина на своей странице в социальных сетях.

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