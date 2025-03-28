Видео: Пётр Ян продолжает подготовку к следующему бою в UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян продолжает поддерживать себя в форме в преддверии следующего выступления.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году и в июле 2020-го завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, досрочно остановив звёздного бразильца Жозе Альдо.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Ян победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Дейвисона Фигейреду. Всего на счету российского бойца в престижнейшей организации мира 10 побед и четыре поражения.

Имя следующего соперника Яна пока не объявлено.