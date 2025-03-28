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Анкалаев предложил подписчикам выбрать ему следующего соперника в UFC, указав трёх бойцов

Анкалаев предложил подписчикам выбрать ему следующего соперника в UFC, указав трёх бойцов
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где предложил подписчикам помочь ему с выбором следующего соперника. Магомед запустил голосование, где в качестве возможных оппонентов указал трёх кандидатов: бразильца Алекса Перейру, австралийца Карлоса Ульберга и представителя Чехии Иржи Прохазку (Анкалаев представил его как «фейкового ниндзю»).

Фото: Страница Магомеда Анкалаева в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке Анкалаев встречался с Перейрой. Бой проходил 8 марта этого года. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Магомеда единогласным решением судей.

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