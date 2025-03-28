Боб Арум: третий бой между Биволом и Бетербиевым является приоритетом

Известный американский промоутер Боб Арум заявил, что проведение третьего боя между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и его соотечественником Артуром Бетербиевым является приоритетным.

«Третий бой является приоритетом. Об этом говорилось ранее, ничего в этом плане не изменилось. Мы работаем в этом направлении, чтобы бой состоялся в конце года», — приводит слова Баба Арума ТАСС.

Реванш Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.