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Профессор Дублинского городского университета: Макгрегор не очень популярен в Ирландии

Профессор Дублинского городского университета: Макгрегор не очень популярен в Ирландии
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Профессор политологии Дублинского городского университета Эоин О'Мэлли высказала мнение, что ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор не пользуется большой популярностью у себя на родине. Ранее сообщалось, что спортсмен может баллотироваться в президенты Ирландии.

«Надо заметить, что этот человек не очень популярен в Ирландии. Возможно, его популярность высока за её пределами, но не внутри страны. И уж он точно не так сильно популярен, как это представляют на некоторых социальных медиаплатформах», — приводит слова О'Мэлли «Евроньюс».

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