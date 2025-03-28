«Он ничего не добился». Альварес резко раскритиковал Бенавидеса

Мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес раскнритиковал временного чемпиона WBC в полутяжёлом весе Давида Бенавидеса.

«То, как Бенавидес говорит. Он думает, что он Супермен. Он неуважительно относится не только ко мне, но и ко всем остальным. Он ничего не добился, он даже не чемпион, и не в моей весовой категории. На этом этапе своей карьеры я могу делать всё, что захочу. Нельзя просто так что-то забрать из моей карьеры и моего наследия. Я дрался со всеми элитными боксёрами. У меня хорошее резюме», — сказал Сауль Альварес в интервью fighthype.com.

Следующий бой Альварес проведёт в ночь с 3 на 4 мая в Саудовской Аравии. Сауль сразится за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) с кубинцем Уильямом Скаллом (23-0, 9 KO).