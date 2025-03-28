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Алекс Перейра сделал категоричное заявление об Анкалаеве и следующем бое в UFC

Алекс Перейра сделал категоричное заявление об Анкалаеве и следующем бое в UFC
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра заявил, что следующий поединок готов провести только с россиянином Магомедом Анкалаевым. Спортсмены встречались 8 марта, и победу единогласным решением тогда одержал российский спортсмен.

«Очевидно, я хочу провести с ним реванш и не соглашусь ни на какой другой бой. Полагаю, имею на это право за всю ту работу, которую я проделал. Но на данный момент я не общался с организацией. Но я буду готов. Не могу дождаться этого момента. Это определённо будет другой бой», — сказал Анкалаев на канале The Ariel Helwani Show в YouTube.

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Слова Алекса Перейры после поражения от Магомеда Анкалаева:

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