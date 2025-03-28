Масвидаль назвал условие, при котором согласится на бой с Макгрегором

Известный американский боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль поделился мнением о потенциальном поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Посмотрите на бедного Майкла Чандлера. Я не хочу так же, как он, просто прохлаждаться и ждать, когда этот парень соизволит дать мне бой. Нет, чёрт возьми. Если они внесут аванс на случай, если этот карлик-ирландец снимется, тогда да. Таким образом, если он откажется, я получу то, что мне причитается», — сказал Масвидаль на канале Submission Radio в YouTube.

Ранее Конор ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в октагон.

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