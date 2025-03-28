Бывший чемпион Bellator Райан Бейдер подтвердил уход из PFL

Бывший обладатель чемпионского титула Bellator в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также экс-боец UFC американец Райан Бейдер подтвердил, что он покинул промоушен PFL до окончания контракта.

«Я официально свободный агент. PFL и наша команда пришли к условиям, на которых обе стороны остались довольны c одним оставшимся по контракту боем. Выступление в Bellator было одним из лучших в моей жизни. Был рад находиться в окружении замечательных людей, управляющих этой организацией. Я всё ещё открыт для возможностей в боях», — написал спортсмен в своих соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся в феврале 2024 года, Бейдер уступил нокаутом в первом раунде бразильцу Ренану Феррейре.