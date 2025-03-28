Перейра ответил, жалеет ли он о чём-то после поражения в бою с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра поделился мнением о недавнем поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым. Противостояние проходило 8 марта и завершилось победой единогласным решением судей в пользу российского спортсмена. Благодаря этому успеху Анкалаев стал новым чемпионом в полутяжёлом дивизионе.

«Не люблю оправдываться или отнимать заслуги у соперника, даже если не согласен с решением. У каждого свои проблемы. У меня были свои, и, возможно, у него тоже были свои трудности. Учитывая все обстоятельства, это был один из самых сложных боёв. Но я ни о чём не жалею», — сказал Перейра в видео на канале The Ariel Helwani Show в YouTube.

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Слова Алекса Перейры после поражения от Магомеда Анкалаева: