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IBF назначила Дюбуа обязательную защиту титула с Чисорой, но её отложат ради боя с Усиком

IBF назначила Дюбуа обязательную защиту титула с Чисорой, но её отложат ради боя с Усиком
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Организация IBF подтвердила, что Дерек Чисора является обязательным претендентом на титульный поединок с Даниэлем Дюбуа. Санкционирующий орган готов назначить обязательную защиту титула на 22 апреля. Об этом сообщает издание The Ring.

Однако, как информирует источник, потенциальный поединок с объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком является приоритетным. В таком случае обязательная защита будет отложена.

Дюбуа планировал провести защиту титула против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера 22 февраля в Саудовской Аравии, однако из-за болезни не смог принять участие в турнире, и его в итоге заменил африканец Мартин Баколе.

Первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде. После поражения британец провёл три поединка, во всех одержав досрочные победы.

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