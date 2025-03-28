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Джо Пайфер обещает стать первым, кто нокаутирует Келвина Гастелума

Джо Пайфер обещает стать первым, кто нокаутирует Келвина Гастелума
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28-летний американский средневес UFC Джо Пайфер полностью уверен в своей победе над популярным бойцом этой весовой категории Келвином Гастелумом. Он отметил, что станет первым, кто нокаутирует его.

«Мне определённо нравится наш бой. Гастелум любит драться в стойке, и меня это радует. Я бы отметил, что он не похож сам на себя в последних боях, и в среднем весе он работает на пределе своих возможностей.

Шон Брэди, с которым мы тренируемся в одном зале, уже побеждал Гастелума, однако мы абсолютно разные бойцы. Я не так хорош в борьбе, как он, но зато у меня отличная ударная техника, поэтому я уверен, что стану первым, кто нокаутирует Гастелума», — приводит слова Пайфера MMA Fighting.

Напомним, бой между Пайфером и Гастелумом состоится 29 марта в Мексике на турнире UFC on ESPN 64.

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