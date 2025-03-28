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Хорхе Масвидаль готов возобновить карьеру ради боя с Леоном Эдвардсом

Хорхе Масвидаль готов возобновить карьеру ради боя с Леоном Эдвардсом
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Известный 40-летний американский полусредневес UFC Хорхе Масвидаль заявил о готовности возобновить бойцовскую карьеру, если экс-чемпион UFC в этом дивизионе Леон Эдвардс примет его вызов.

«Дайте мне бой с Леоном, а после этого я подерусь с тем, у кого будет пояс. Я побью Леона во всех аспектах, в любой форме и манере. Он не сможет бороться со мной пять раундов, так что о тейкдаунах можно не беспокоиться. И я знаю, что в стойке он слишком хрупок по сравнению со мной. Если сравнить наших общих соперников, не считая Усмана – я вынес большинство из них, а он с трудом победил их судейскими решениями. Мои удары более разрушительные, и, когда мы окажемся в клетке, я это покажу. Я докажу всем, какой он слабак», — приводит слова Масвидаля Submission Radio.

Напомним, последний официальный бой Масвидаля состоялся в апреле 2023 года, где он проиграл единогласным решением судей Гилберту Бернсу. Это поражение стало для него четвёртым подряд.

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