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Майкл Чендлер планирует снова бросить вызов Макгрегору после боя на UFC 314

Майкл Чендлер планирует снова бросить вызов Макгрегору после боя на UFC 314
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Экс-чемпион Bellator, а также один из ведущих легковесов UFC Майкл Чендлер заявил, что после поединка против популярного британского бойца Пэдди Пимблетта намерен снова бросить вызов звезде UFC Конору Макгрегору.

«Я собираюсь сделать свою работу 12 апреля и затем снова вызову Конора. Надо мной уже смеются по поводу этого боя, но я хочу увидеть, как он сдержит своё слово. Если он вернётся в этом году, я с ним сражусь», — приводит слова Чендлера портал Happy Punch на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, бой между Чендлером и Пимблеттом состоится 12 апреля в Майами (США) на турнире UFC 314.

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