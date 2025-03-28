Шара Буллет считает Дрикуса дю Плесси случайным чемпионом

Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, считает, что действующий чемпион в его дивизиона Дрикус дю Плесси не заслуживает своего звания и является случайным чемпионом.

«Я буду очень рад, если дю Плесси потеряет пояс чемпиона. Потому что я не понимаю, как его угораздило дойти до этого пояса. Каждый раз, когда он дрался, я всегда думал, что выиграет его соперник. А он все время удивлял, что-то делал и каким-то образом побеждал. Это меня очень удивляет. У Чимаева есть данные, чтобы победить Дрикуса. Надеюсь, ему ничто не помешает выйти в самой хорошей форме и продемонстрировать уровень.

Возможно, это глупо говорить, но дю Плесси как будто фартовый. Да, он дрался всегда до конца, здоровье у него есть, дух в нём присутствует. Даже если бой идёт непонятно, он все время пытается что-то делать. И вот в пятираундовых боях у него получается. Соперники устают, а он этим пользуется. Хайван одним словом, крепкий такой», — приводит слова Шарабутдина Sport24.