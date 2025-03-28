Брэндон Морено и Стив Эрцег сделали вес

В Мексике состоялась официальная процедура взвешивания накануне турнира UFC on ESPN 64, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона организации в наилегчайшем весе Брэндона Морено против Стива Эрцега.

Оба бойца без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав одинаковую отметку в 56,7 кг.

Напомним, Морено выйдет на этот бой после победы над Амиром Альбази в ноябре 2024 года, которого он одолел единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя.

Что касается Эрцега, то он свой последний поединок проводил в августе 2024 года и проиграл там техническим нокаутом в первом раунде Каю Кара-Франсу.