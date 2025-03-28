Бо Никал высказался по поводу потенциального боя между Чимаевым и Дрикусом дю Плесси

Известный американский боец ММА Бо Никал дал свой комментарий по поводу потенциального поединка между популярным средневесом UFC Хамзатом Чимаевым и действующим чемпионом в этом весе Дрикусом дю Плесси.

«Это будет жёсткий бой. Думаю, Дрикус имеет преимущество в габаритах и выносливости. Ударка у них примерно одинаковая. У Хамзата огромное преимущество в борьбе. Учитывая всё это, назову Хамзата фаворитом. Неважно, что Дрикус будет делать, у него не будет рецепта для победы над Чимаевым. Но чем дольше будет идти бой, тем больше шансов будет у дю Плесси», – сказал Никал на YouTube-канале Home of Fight.