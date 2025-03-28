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Павел Силягин проведёт отборочный бой в июне в Екатеринбурге

Павел Силягин проведёт отборочный бой в июне в Екатеринбурге
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Непобеждённый российский боксёр второго среднего дивизиона Павел Силягин проведёт свой следующий бой в июне в Екатеринбурге на очередном турнире промоутерской компании RCC Boxing Promotions, где сразится за вторую строчку рейтинга IBF с пока ещё не объявленным соперником. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, Силягин в настоящий момент занимает 13-е место в рейтинге IBF и 12-е – в рейтинге WBA. Действующим чемпионом по этой версии является кубинец Уильям Скалл, но 3 мая в Саудовской Аравии он объединит свой титул со всеми остальными регалиями этого дивизиона, которые на данный момент принадлежат звёздному мексиканскому боксёру Саулю Альваресу.

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