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Мариуш Пудзяновский возглавит турнир KSW 105 в Польше

Мариуш Пудзяновский возглавит турнир KSW 105 в Польше
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Известный 48-летний польский тяжеловес ММА Мариуш Пудзяновский возглавит турнир KSW 105 в Гливице (Польша), где сразится с британским силачом Эдди Холлом. Об этом сообщает пресс-служба промоушена KSW.

Легенда силового экстрима Пудзяновский в ММА-индустрии выступает с 2009 года, и его последний бой состоялся в июне 2023 года, где он проиграл техническим нокаутом во втором раунде соотечественнику, экс-претенденту на титул чемпиона мира по профессиональному боксу Артуру Шпильке.

Что касается Холла, то он будет проводить свой дебютный поединок в смешанных единоборствах, а до этого также выступал исключительно в силовом экстриме, добившись там титула «Самый сильный человек планеты».

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