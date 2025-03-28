Андрей Орловский призывает Фёдора Емельяненко ответить на его вызов

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский снова призвал легендарного российского ветерана ММА Фёдора Емельяненко провести с ним бой.

«Фёдор, ты в суете моё имя упомянул. Всё, как всегда, ничего не понятно – ни два, ни полтора. Оставь своё му-хрю. Ты воздух гонял или готов драться?

Перешлите это видео Емельяненко все, кто посмотрел! Я, Андрей Орловский, хочу, чтобы он точно был в курсе, что от него ждут дальнейшего шага. Что многие мои фанаты, да и его тоже, хотят, мечтают и ждут этот бой», — сказал Орловский на опубликованном видео на своей странице в социальной сети.

Напомним, Орловский свой последний официальный бой провёл в июне 2024 года, где проиграл раздельным решением судей Мартину Будаю, после чего Андрей покинул UFC и стал свободным агентом.