Уильям Сепеда и Тевин Фармер прошли взвешивание перед реваншем

В ночь с 29 на 30 марта в Канкуне (Мексика) состоится вечер профессионального бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions, где главным событием шоу станет матч-реванш между обладателем временного титула чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе мексиканцем Уильямом Сепедой (32-0, 27 КО) и экс-чемпионом мира во втором полулёгком весе американцем Тевином Фармером (33-7-1, 8 КО).

Накануне оба боксёра без проблем прошли взвешивание, показав следующие результаты:

Сепеда — 60,9 кг;

Фармер — 61,2 кг.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в ноябре 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Сепеда, но побывал в нокдауне по ходу поединка (в четвёртом раунде).