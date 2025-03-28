Александр Усик анонсировал бой по правилам ММА с Джейком Полом

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик опубликовал на своей странице в социальных сетях афишу, на которой анонсировал бой по правилам ММА против популярного блогера, а также профессионального боксёра Джейка Пола.

Усик — Пол Фото: Страница Александра Усика в социальной сети

Напомним, Усик свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где во второй раз победил экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Ожидается, что летом 2025 года Александр подерётся в бою-реванше с действующим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

Что касается Пола, то он свой предыдущий поединок провёл в ноябре 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над 58-летним легендарным боксёром Майком Тайсоном.