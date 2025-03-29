«Это будет грандиозная история». Деонтей Уайлдер — о своём возвращении на ринг

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер высказался по поводу своего возвращения на ринг, которое запланировано на 27 июня в США. Соперником американца станет его малоизвестный соотечественник Тайрелл Энтони Херндон.

«Я многое переосмыслил за последнее время, и поверьте, вы увидите того самого бомбардировщика, который крушил всех на своём пути. Я отключился от реальности и готов убивать в ринге любого, кто встанет передо мной. 27 июня начинается новая история, и она будет грандиозной», — приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, последний бой Уайлдера состоялся летом 2024 года, где он потерпел поражение нокаутом в пятом раунде от китайца Чжан Чжилэя.