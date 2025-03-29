Брэндон Морено и Стив Эрцег провели финальную дуэль взглядов

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено и австралиец Стив Эрцег провели финальную дуэль взглядов перед боем на турнире UFC on ESPN 64, где их поединок станет главным событием шоу.

Морено — Эрцег Фото: Скриншот трансляции UFC

Напомним, Морено выйдет на этот бой после победы над Амиром Альбази в ноябре 2024 года, которого он одолел единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя. Этой победой он закрыл серию из двух подряд поражений.

Что касается Эрцега, то он свой последний поединок проводил в августе 2024 года и проиграл там техническим нокаутом в первом раунде Каю Кара-Франсу. Это поражение стало для него вторым подряд.