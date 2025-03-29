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Даниэль Дюбуа решил провести бой с Паркером перед Усиком

Даниэль Дюбуа решил провести бой с Паркером перед Усиком
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Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа после массы полученной критики в свой адрес за срыв поединка против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера заявил о желании всё же провести с ним бой до реванша с обладателем всех остальных титулов в супертяжёлом весе Александром Усиком.

«Хочу вернуться к этому вопросу. Если перепланировать этот бой реально, то хочу его провести следующим. Для меня этот момент – это как незаконченное дело, после которого осталось неприятное послевкусие. Поэтому однозначно хочу следующим именно бой с Паркером. Надеюсь, Турки услышит меня. Надеюсь, мы сможем провести бой в Англии на Уэмбли или в каком-то другом месте. Хочу Паркера. Хочу раз и навсегда закрыть этот вопрос», — сказал Дюбуа на YouTube-канале Podlounge UК.

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