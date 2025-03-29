Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ренье де Риддер рассказал свой план на бой с Бо Никалом

Ренье де Риддер рассказал свой план на бой с Бо Никалом
Комментарии

Бывший чемпион ONE Ренье де Риддер рассказал о том, какой план хочет избрать в предстоящем поединке против непобеждённого проспекта Бо Никала на турнире UFC on ESPN 67, который пройдёт 3 мая в США.

«Думаю, мне придётся заставить его бороться. Судя по поединку с Крэйгом, Никал очень боится джиу-джитсу, боится попасться на приём.

Мне нужно будет сокращать дистанцию, прессинговать его, нанести несколько ударов, и тогда он начнет нырять в ноги. Кому захочется смотреть, как мы дерёмся в стойке? Мы оба неплохие ударники, но давайте повеселимся. Будет как у Демьяна Майи и Бена Аскрена в первом раунде – никто не хочет смотреть это дерьмо», — приводит слова Риддера MMA Junkie.

Материалы по теме
У UFC действительно проблемы с ESPN? Воспользоваться этим может Netflix
У UFC действительно проблемы с ESPN? Воспользоваться этим может Netflix
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android