Ренье де Риддер рассказал свой план на бой с Бо Никалом

Бывший чемпион ONE Ренье де Риддер рассказал о том, какой план хочет избрать в предстоящем поединке против непобеждённого проспекта Бо Никала на турнире UFC on ESPN 67, который пройдёт 3 мая в США.

«Думаю, мне придётся заставить его бороться. Судя по поединку с Крэйгом, Никал очень боится джиу-джитсу, боится попасться на приём.

Мне нужно будет сокращать дистанцию, прессинговать его, нанести несколько ударов, и тогда он начнет нырять в ноги. Кому захочется смотреть, как мы дерёмся в стойке? Мы оба неплохие ударники, но давайте повеселимся. Будет как у Демьяна Майи и Бена Аскрена в первом раунде – никто не хочет смотреть это дерьмо», — приводит слова Риддера MMA Junkie.