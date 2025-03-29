Патрисио Фрейре сделал прогноз на предстоящий бой между Чендлером и Пимблеттом

Бывший чемпион Bellator бразилец Патрисио Фрейре сделал свой прогноз на предстоящий бой между другим экс-чемпионом этой организации, американцем Майклом Чендлером, который последние годы выступает в UFC, и популярным британским легковесом UFC Пэдди Пимблеттом.

«Есть ощущение, что сейчас Пэдди находится в более хорошей форме. И я знаю, он крайне уверен в себе, так что, полагаю, победа будет за ним», — приводит слова Фрейре MiddleEasy.

Напомним, бой между Чендлером и Пимблеттом состоится 12 апреля в Майами на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, где их противостояние станет соглавным событием шоу.