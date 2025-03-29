Рори Макдональд рассказал, с кем бы хотел подраться на пике своей формы

Известный ветеран ММА Рори Макдональд рассказал о том, с кем бы хотел провести бой на пике своей боевой формы.

«С кем бы мне хотелось провести бой на пике своей формы? Возможно, с Ником Диасом. Если говорить о сегодняшних днях, то я бы провёл бой с Джеком Делла Маддаленой. Уверен, что если бы я был на пике, то мы бы закатили с ним отличный бой. Прикольно было бы провести бой и с Хамзатом Чимаевым… но вообще нет, оба этих парня, наверное, уничтожили бы меня», — приводит слова Макдональда MMA Fighting.

Напомним, последний бой в карьере Макдональда состоялся в августе 2022 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Дилано Тейлора.