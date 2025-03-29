Чейл Соннен: Джон Джонс и Том Аспиналл согласовали бой

Ветеран ММА, а ныне аналитик Чейл Соннен сообщил инсайдерскую информацию по поводу ожидаемого поединка между действующим обладателем временного титула UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом и полновесным чемпионом в этом дивизионе Джоном Джонсом.

«Они согласовали бой Джона Джонса и Тома Аспиналла накануне поединка между Перейрой и Анкалаевым – это инсайдерская информация, которую вы больше нигде не услышите. Договорённость о поединке существует, по крайне мере устная. Я предполагаю, что он состоится в ноябре в Нью-Йорке. И это уже не инсайд. Просто я знаю, что в ноябре UFC проводит турнир в Нью-Йорке, а в декабре – в Лас-Вегасе. Это грандиозный бой. Может, его проведут в мировой столице боёв. А может, его устроят на арене, где был получен самый большой доход от продажи билетов в истории. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Соннена MMA Fighting.