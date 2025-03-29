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Чед Мендес назвал самого сложного соперника в своей карьере

Чед Мендес назвал самого сложного соперника в своей карьере
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Уже завершивший свою бойцовскую карьеру ветеран UFC Чед Мендес рассказал о том, какой из соперников был для него самым сложным в карьере, и это не звёздный боец промоушена Конор Макгрегор.

«Когда меня спрашивают о том, кто был самым сложным соперником в моей карьере, то сразу ожидают услышать про Конора Макгрегора, потому что это просто Конор Макгрегор. Но это не так, и, будь в нашем бою я в хорошей форме, я бы легко его разобрал.

Вот с Жозе Альдо было намного тяжелее. Это очень атлетичный и взрывной боец, у которого невероятные навыки джиу-джитсу и ударной техники. Конор же был просто ударником, и, когда я его валил на землю, он просто пытался удержать меня, но ничего не делал. Это был лёгкий бой», — приводит слова Мендеса MMA Fighting.

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