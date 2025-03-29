Андрей Орловский отказался от боя с Дмитрием Кудряшовым

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский рассказал о том, что накануне ему поступало предложение провести боксёрский поединок против известного российского тяжеловеса Дмитрия Кудряшова, но он был вынужден отказаться из-за несерьёзного коммерческого предложения.

«Писали некоторые товарищи, два человека – завтра будем созваниваться. До этого звонил Владимир Хрюнов, и я ему сказал: «Давайте, чтобы ваше и моё время не тратить, назовите сразу сколько». Он назвал, и я сказал: «Спасибо, мне это неинтересно – я за такую сумму даже не встану со стула». Смех просто, пятьдесят тысяч долларов. Это в разы меньше, чем я в UFC зарабатывал, а во-вторых, это даже не бой с Емельяненко. Это просто бой по боксу. По-моему, речь шла о «Кувалде» Кудряшове», — сказал Орловский в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».