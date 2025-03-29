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Уолт Харрис уволен из UFC

Уолт Харрис уволен из UFC
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41-летний американский тяжеловес Уолт Харрис, который в 2024 году во второй раз был дисквалифицирован за употребление запрещённых препаратов, официально покинул ростер самого влиятельного промоушена мира смешанных единоборств (UFC).

Харрис свой последний поединок проводил в июне 2021 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от польского тяжеловеса Марчина Тыбуры. Это поражение стало для него третьим подряд, после чего на протяжении четырёх лет он не выступал.

Послужной список Харриса состоит из 24 поединков (13 побед, 10 поражений и один поединок признан несостоявшимся).

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