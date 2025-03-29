Оскар де ла Хойя высказался о потенциальном поединке Теренса Кроуфорда с Канело

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя считает, что у бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весах Теренса Кроуфорда нет шансов в потенциальном поединке против звёздного мексиканского чемпиона Сауля «Канело» Альвареса, который может состояться осенью 2025 года.

«Я много времени провёл в этом виде спорта, мне нравится говорить, что я историк. Никогда хороший маленький боец не побеждал хорошего большого бойца. Такого не было. Исключением стал разве что Пакьяо, когда победил меня, но та ситуация была совершенно другой. Я подходил к концу карьеры и был пробитым бойцом, а Пакьяо находился на подъёме и побил меня. Но хороший маленький боец, которым является Кроуфорд, никогда в истории бокса не побеждал хорошего большого бойца, которым можно назвать Канело.

Если Кроуфорд это сделает, то я назову его величайшим бойцом в истории. Вероятно, это мотивирует Теренса и его тренера. Мол, если он победит Канело, то войдёт в историю как один из лучших бойцов на планете. Это достаточная мотивация для любого бойца. Я просто не представляю это как боец», — приводит слова Оскара Boxing Scene.