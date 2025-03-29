Дерек Чисора отреагировал на возможный поединок с Даниэлем Дюбуа

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора опубликовал комментарий по поводу новости о том, что IBF (Международная боксёрская федерация) обязала действующего чемпиона по этой версии Даниэля Дюбуа провести бой против Чисоры до 21 июня 2025 года.

«Я готов к войне, Даниэль Дюбуа. Давай устроим блокбастер на стадионе в Тоттенхэме. Хочу, чтобы это был мой 50-й бой», — написал Чисора на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Дюбуа планировал провести бой в феврале 2025 года против экс-чемпиона Джозефа Паркера, но из-за болезни не смог принять участие в этом поединке.