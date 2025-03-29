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Боб Арум выразил мысли о новой боксёрской лиге Даны Уайта и Турки Аль аш-Шейха

Боб Арум выразил мысли о новой боксёрской лиге Даны Уайта и Турки Аль аш-Шейха
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93-летний глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум дал свой комментарий по поводу создания новой боксёрской лиги ТКО главой UFC Даной Уайтом и крупнейшим инвестором в мире бокса Турки Аль аш-Шейхом.

«Я не знаю. Нужно будет посмотреть. Она может быть хороша, а может быть и не так хороша. Но чем больше бокс получает огласки, тем лучше это для всех нас. Так что я надеюсь, что они будут успешны, и я надеюсь, что это сработает для них действительно хорошо», — сказал Арум на YouTube-канале IFL TV.

Стоит отметить, что название нового промоушена и дата первого ивента этой организации пока не оглашаются.

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