Боб Арум выразил мысли о новой боксёрской лиге Даны Уайта и Турки Аль аш-Шейха

93-летний глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум дал свой комментарий по поводу создания новой боксёрской лиги ТКО главой UFC Даной Уайтом и крупнейшим инвестором в мире бокса Турки Аль аш-Шейхом.

«Я не знаю. Нужно будет посмотреть. Она может быть хороша, а может быть и не так хороша. Но чем больше бокс получает огласки, тем лучше это для всех нас. Так что я надеюсь, что они будут успешны, и я надеюсь, что это сработает для них действительно хорошо», — сказал Арум на YouTube-канале IFL TV.

Стоит отметить, что название нового промоушена и дата первого ивента этой организации пока не оглашаются.