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Промоутер Тимофея Цзю: 6 апреля будет самый важный бой в карьере Тимофея

Промоутер Тимофея Цзю: 6 апреля будет самый важный бой в карьере Тимофея
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Промоутер экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю, глава компании No Limit Джордж Роуз считает, что предстоящий поединок их клиента является важнейшим в его карьере.

«Это, без сомнений, самый большой бой в карьере Тима. 6 апреля в Ньюкасле решающий бой. Джоуи Спенсер молод, опасен и собирается сделать себе имя, но для Тима это доказательство того, что он по-прежнему принадлежит к самой вершине. Яркая победа здесь вернёт его в ряды лучших в мире. Давайте будем реалистами: первый средний вес — лучший дивизион в боксе прямо сейчас. Имена наверху огромны, и имя Тима заслуживает того, чтобы быть рядом с ними. Большая победа над Спенсером, и мы говорим о потенциальных поединках с Джермеллом Чарло, Китом Турманом, Себастьяном Фундорой, Эрролом Спенсом, Вирджилом Ортисом — все эти блокбастерные бои могут произойти в дальнейшем», — приводит слова Роуза Boxing Scene.

Напомним, Цзю проведёт свой следующий бой 6 апреля в Австралии против Джозефа Спенсера.

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