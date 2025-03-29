Промоутер Тимофея Цзю: 6 апреля будет самый важный бой в карьере Тимофея

Промоутер экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю, глава компании No Limit Джордж Роуз считает, что предстоящий поединок их клиента является важнейшим в его карьере.

«Это, без сомнений, самый большой бой в карьере Тима. 6 апреля в Ньюкасле решающий бой. Джоуи Спенсер молод, опасен и собирается сделать себе имя, но для Тима это доказательство того, что он по-прежнему принадлежит к самой вершине. Яркая победа здесь вернёт его в ряды лучших в мире. Давайте будем реалистами: первый средний вес — лучший дивизион в боксе прямо сейчас. Имена наверху огромны, и имя Тима заслуживает того, чтобы быть рядом с ними. Большая победа над Спенсером, и мы говорим о потенциальных поединках с Джермеллом Чарло, Китом Турманом, Себастьяном Фундорой, Эрролом Спенсом, Вирджилом Ортисом — все эти блокбастерные бои могут произойти в дальнейшем», — приводит слова Роуза Boxing Scene.

Напомним, Цзю проведёт свой следующий бой 6 апреля в Австралии против Джозефа Спенсера.