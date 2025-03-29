Бо Никал: мой бой с Чимаевым однозначно является самым захватывающим в нашем весе

Непобеждённый американский боец UFC, выступающий в среднем весе, Бо Никал поделился мнением насчёт своего потенциального поединка с топовым и известным бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Как мне кажется, мой поединок с Хамзатом однозначно является самым захватывающим в нашем дивизионе. В ММА есть три самых ожидаемых боя: Джонс против Аспиналла, Топурия против Махачева или кого-то другого из лёгкого веса. И, наконец, наш бой с Хамзатом, который станет поистине захватывающим противостоянием. Этого ждут фанаты, и я сам стремлюсь к этому. Уверен, что Хамзат тоже стремится разделить со мной октагон. Поэтому мне надо просто продолжать побеждать. Тогда мы обязательно встретимся», — приводит слова Никала портал MMAJunkie.