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Дю Плесси — Шаре Буллету: кто-нибудь, дайте этому парню капли для глаз

Дю Плесси — Шаре Буллету: кто-нибудь, дайте этому парню капли для глаз
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси ответил известному российскому бойцу UFC Шарабутдину Магомедову, более известному как Шара Буллет. Ранее тот выразил надежду, что Дрикус в скором времени проиграет и перестанет быть чемпионом лиги.

«Кто-нибудь, дайте этому парню капли для глаз», — написал дю Плесси на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия), дю Плесси разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом. Бой завершился победой Дрикуса единогласным решением судей.

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