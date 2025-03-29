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Чемпион UFC Махачев отреагировал на впечатляющий бросок в матче «Чикаго» — «Лейкерс» в НБА

Чемпион UFC Махачев отреагировал на впечатляющий бросок в матче «Чикаго» — «Лейкерс» в НБА
Аудио-версия:
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев кратко отреагировал на впечатляющий бросок защитника «Чикаго Буллз» американца Джоша Гидди в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» с центра площадки вместе с сиреной. Благодаря ему «быки» вырвались вперёд и одержали победу со счётом 119:117.

«Невероятно», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Гидди - 25, Хаертер - 21, Вучевич - 14, Бузелис - 12, Уильямс - 11, Коллинс - 10, Картер, Смит, Филлипс, Хортон-Такер, Терри
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 30, Дончич - 25, Хэйс - 19, Джеймс - 17, Винсент - 8, Гудвин - 8, Вандербилт - 7, Финни-Смит - 3, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За 11 секунд до сирены «Буллз» уступали 110:115, однако этот решающий отрезок клуб из штата Иллинойс выиграл 9:2, трижды поразив кольцо калифорнийцев из-за трёхочковой дуги. В четвёртой четверти «Чикаго» взял верх над «Лейкерс» со счётом 44:26.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

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