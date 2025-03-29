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Чемпион UFC Махачев отреагировал на впечатляющий бросок в матче «Чикаго» — «Лейкерс» в НБА

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев кратко отреагировал на впечатляющий бросок защитника «Чикаго Буллз» американца Джоша Гидди в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» с центра площадки вместе с сиреной. Благодаря ему «быки» вырвались вперёд и одержали победу со счётом 119:117.

«Невероятно», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За 11 секунд до сирены «Буллз» уступали 110:115, однако этот решающий отрезок клуб из штата Иллинойс выиграл 9:2, трижды поразив кольцо калифорнийцев из-за трёхочковой дуги. В четвёртой четверти «Чикаго» взял верх над «Лейкерс» со счётом 44:26.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.