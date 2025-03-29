Чейл Соннен назвал двух бойцов UFC, которые стремятся стать новым лицом лиги

47-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт Чейл Соннен назвал двух бойцов лиги, которые стремятся стать новым лицом промоушена.

«В отсутствие Конора Макгрегора лицом UFC старались стать О'Мэлли, а до него ещё и Исраэль Адесанья. Сейчас же борьба за это место идёт между Томом Аспиналлом и Илией Топурией. Джонс с Махачевым не участвуют в этой гонке, поскольку этим парням это неинтересно», — приводит слова Соннена портал MMA News.

Ранее Чейл Соннен назвал главную причину, из-за которой Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в ММА.