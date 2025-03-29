Теренс Кроуфорд: могу ли нокаутировать Канело? Конечно. Сауль не машина, а человек

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался насчёт потенциального боя с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я не стремлюсь досрочно остановить Сауля. Моя цель — победить. Я не стремлюсь нокаутировать Канело. Возможен ли такой исход? Конечно, да.

Когда я смотрю на Канело, вижу невысокого парня, который поднимается в тяжёлый дивизион. Более крупные соперники пытались подловить его, но Сауль всегда замечает их удары в последний момент. Они пытались нанести ему сильный удар, однако Альварес умеет быстро уворачиваться, поскольку всегда был быстрее и острее.

Я тоже из меньшей весовой категории, но всегда был быстрее и проворнее [соперников]. За свою карьеру я много раз спарринговал с более крупными соперниками. Уже и не помню, когда в последний раз тренировался с кем-то моего роста или меньше меня. Я привык к спаррингам с такими крупными соперниками. Для меня это не ново.

Если Сауль пропустит сильный удар, то, безусловно, может получить ущерб. Он не машина, а такой же человек, как и я. У Альвареса может течь кровь. Я не собираюсь выходить на ринг с мыслью: «О, я не смогу навредить этому парню». Но также не стремлюсь идти за нокаутом», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.