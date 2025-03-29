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Ковалёв победил Мясникова единогласным решением судей на турнире RCC Hard 13

Ковалёв победил Мясникова единогласным решением судей на турнире RCC Hard 13
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Сегодня, 29 марта, в Екатеринбурге на арене «Академии единоборств РМК» на турнире RCC Hard 13 белорусский боец Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, победил в реванше представителя России Валерия Мясникова единогласным решением судей. Их противостояние стало главным событием ивента и прошло по правилам кулачных боёв.

Первый бой между бойцами состоялся 22 ноября на турнире Ural FC 9 по правилам бокса в перчатках для поединков по смешанным единоборствам. Тогда победу единогласным решением судей также одержал Белаз.

В своём рекорде в качестве бойца ММА Ковалёв имеет восемь побед, из которых шесть были одержаны досрочно, а также одно поражение.

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