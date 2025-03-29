Дю Плесси: если бы мы жили в мире, где действует принцип «око за око», Шара был бы королём

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси саркастично высказался в адрес известного российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

«Если бы мы жили в мире, где действует принцип «око за око», Шара был бы королём», — написал дю Плесси на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия), дю Плесси разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом. Бой завершился победой Дрикуса единогласным решением судей.